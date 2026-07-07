Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Nach Tod im Park

Besucherin: „Man weiß nie, wann jemand durchdreht“

Wien
07.07.2026 17:00
Die Abenteuerwiese nahe der U2-Station Stadlau in der Donaustadt. Nach der Bluttat geht die ...
Die Abenteuerwiese nahe der U2-Station Stadlau in der Donaustadt. Nach der Bluttat geht die Angst um.(Bild: Gerhard Bartel)
Porträt von Viktoria Graf
Porträt von Philipp Stewart
Von Viktoria Graf und Philipp Stewart

Für Erholung und Wohlfühlen stehen die Wiener Parks eigentlich. Ein Toter auf der Abenteuerwiese in Stadlau sorgt aber nun für Aufregung. Die „Krone“ hat mit Anrainern und Parkbesuchern darüber gesprochen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wien bietet seinen Bewohnern rund 1000 Parks und Gärten. Gerade in der Sommerhitze sollen diese Erholung bieten. Doch selbst die Grünoasen bleiben nicht von Kriminalität verschont.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
07.07.2026 17:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
21° / 32°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
21° / 32°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
19° / 31°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
20° / 31°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
21° / 31°
Symbol bedeckt

krone.tv

krone.tv fragt nach
Gesundheits-Hilferuf: „Brauchen mehr Kassenärzte!“
Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Magma und Wasser
Philippinen: Explosive Eruption am Vulkan Taal
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
121.413 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
109.329 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
92.685 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1165 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
879 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
827 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Nach Tod im Park
Besucherin: „Man weiß nie, wann jemand durchdreht“
Große Suchaktion
Nach WC-Besuch: Mädchen (9) verschwunden
Wien wieder Platz 2
Tops und Flops in Rankings: So sieht uns die Welt
Ermittlungen laufen
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
„Bin nicht so“
Boxtrainer soll Kinder und Ehefrau geprügelt haben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf