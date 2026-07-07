Gödl: „Würde Rosenkranz nicht wieder wählen“

Vor zwei Wochen verprügelten drei Männer einen Taxler in Leoben. Er hatte sie aus dem Auto geworfen, nachdem einer der Verdächtigen „Sieg Heil“ gerufen haben soll. Der Vorfall heizt die Debatte über Sicherheitsüberprüfungen von Parlamentsmitarbeitern an. Denn einer der Verdächtigen soll Mitglied der rechtsextremen Identitären sein und bis vor Kurzem zudem für einen FPÖ-Abgeordneten gearbeitet haben.