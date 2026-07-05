„Probleme entstehen meist aus Überforderung“

„Krone“: Vor rund drei Wochen hat der Verein gegen Tierfabriken einen Fall publik gemacht, bei dem Rinder knöcheltief im eigenen Kot standen. Was sagen Sie zu diesem Fall?

Gaby Cepicka: Zunächst einmal muss man festhalten: Schmutz und Verunreinigungen sind immer eine Momentaufnahme. Bei Fotos bin ich generell skeptisch, weil sie auch manipulativ eingesetzt werden können. Ich bin überzeugt: Selbst in einem Vorzeigebetrieb wird sich eine unvorteilhafte Ecke finden. Da ich die genauen Zustände in dem besagten Betrieb nicht kenne, werde ich mich dazu nicht im Detail äußern – ich möchte den Landwirt weder verurteilen noch verteidigen.