Kim kontrolliert Waffentests auf Marinezerstörer

Schiff war zuvor teilweise gekentert

Bei ihrem feierlichen Stapellauf im Mai vergangenen Jahres war die „Kang Kon“ vor Kims Augen ins Wasser gekippt und teilweise gekentert. Nordkoreas Machthaber machte damals „absolute Nachlässigkeit“ und „Verantwortungslosigkeit“ für den Unfall verantwortlich und ordnete an, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Nach dem Waffentest vom Freitag ordnete Kim laut KCNA an, die Probephase des Zerstörers „verantwortungsbewusst abzuschließen“ und das Schiff binnen zwei Monaten in den Dienst der Marine zu stellen.