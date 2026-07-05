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„Absolute Macht“

Kim kontrolliert Waffentests auf Marinezerstörer

Außenpolitik
05.07.2026 10:40
Aus sicherer Entfernung beaufsichtigte Kim die Waffentests.
Aus sicherer Entfernung beaufsichtigte Kim die Waffentests.(Bild: AFP/STR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kim rüstet weiter auf: Unter der Aufsicht des Machthabers hat Nordkorea erneut mehrere Waffen getestet. Die Aktion wurde sorgfältig inszeniert. Kim Jong-un versprach zudem, man wolle durch die Tests Nordkoreas Entschlossenheit zum Erlangen „absoluter Macht“ beweisen.

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Mit Sonnenhut und aus sicherer Entfernung blickt Kim auf eine emporsteigende Rauchwolke hinab. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag berichtete, wohnte der nordkoreanische Machthaber bereits am Freitag dem Abfeuern von Marschflugkörpern sowie dem Einsatz von „Mitteln der elektronischen Kriegsführung“ an Bord des Marinezerstörers „Kang Kon“ bei.

Bilder zeigen Kim umgeben von Funktionären
Auf den Bildern sieht man Kim, wie er die Tests von einem Beobachtungspunkt an der Küste aus, umgeben von Funktionären, verfolgt. Ein weiteres Foto zeigt die „Kang Kon“ beim Abfeuern einer Rakete auf See.

Kim im Sommer-Look.
Kim im Sommer-Look.(Bild: AP)
Der nordkoreanische Machthaber war offensichtlich zufrieden mit den Waffentests.
Der nordkoreanische Machthaber war offensichtlich zufrieden mit den Waffentests.(Bild: AFP/STR)

Schiff war zuvor teilweise gekentert
Bei ihrem feierlichen Stapellauf im Mai vergangenen Jahres war die „Kang Kon“ vor Kims Augen ins Wasser gekippt und teilweise gekentert. Nordkoreas Machthaber machte damals „absolute Nachlässigkeit“ und „Verantwortungslosigkeit“ für den Unfall verantwortlich und ordnete an, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Nach dem Waffentest vom Freitag ordnete Kim laut KCNA an, die Probephase des Zerstörers „verantwortungsbewusst abzuschließen“ und das Schiff binnen zwei Monaten in den Dienst der Marine zu stellen.

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Kim treibt Machtausbau voran
Bereits vor zwei Wochen war ein weiterer 5.000 Tonnen schwerer Zerstörer, die „Choe Hyon“, in Dienst der Marine gestellt worden. Bei der Zeremonie dazu bekräftigte Kim seine Absicht, Nordkoreas Marine mit Atomwaffen auszustatten und neue 10.000-Tonnen-Kriegsschiffe bauen zu lassen.

Nordkorea steht wegen seines Atomwaffen- und Rüstungsprogramms unter massiven internationalen Sanktionen. Pjöngjang treibt sein Atomwaffen- und Raketenprogramm dennoch weiter voran. 2023 verankerte Nordkorea seinen Status als Atommacht auch in seiner Verfassung. In den vergangenen Monaten hatte Nordkorea mit neuen Waffentests weltweit Besorgnis ausgelöst.

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