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Das war die WM-Nacht

Frankreich trotzt Brutalo-Kick, WM-Aus für Kanada

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
05.07.2026 08:27
Kylian Mbappe schoss Frankreich ins Viertelfinale.
Kylian Mbappe schoss Frankreich ins Viertelfinale.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Frankreich hat auch die Hürde Paraguay genommen und ist ins Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft eingezogen. Kylian Mbappe traf am Samstag beim 1:0 (0:0) in Philadelphia in der 70. Minute per Elfmeter entscheidend. Für den französischen Kapitän war es sein siebentes Tor bei dieser WM. Davor hatte auch Marokko mit einem 3:0 (0:0) gegen Kanada den Sprung in die Runde der besten acht geschafft. Frankreich und Marokko treffen dort am 9. Juli in Boston aufeinander.

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Die Franzosen hatten mit dem Deutschland-Bezwinger schwer zu kämpfen. Paraguay verteidigte tief, mit viel Leidenschaft und nicht immer sauberen Mitteln. Mbappe lieferte sich mehrere verbale Scharmützel mit seinen Gegenspielern. Nach einer Stunde brachte Teamchef Didier Deschamps Desire Doue, der nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Nach VAR-Studium entschied Referee Ilgiz Tantashev auf Elfmeter, Mbappe verwandelte eiskalt im rechten unteren Eck.

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Der 27-Jährige schloss mit seinem siebenten Turniertreffer zu Lionel Messi auf, in der ewigen WM-Torjägerliste rückte er mit nun 19 Toren an den Argentinier (20) heran. In der Nachspielzeit ließ Mbappe noch eine Doppelchance liegen (97.). Frankreich steht zum vierten Mal in Folge im Viertelfinale einer Weltmeisterschaft.

Marokko dank Effizienz weiter
Die Marokkaner rang Co-Gastgeber Kanada in einer lange offenen, intensiven Partie nieder. Azzedine Ounahi schoss den Afrika-Cup-Sieger in Houston in der 50. und 82. Minute auf Aufstiegskurs, Soufiane Rahimi (98.) setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Bitter für die Marokkaner war der Ausfall von Stürmer Ismael Saibari, der aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel nach rund 20 Minuten vom Platz musste.

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Der Erfolg des WM-Vierten von 2022 zeichnete sich zunächst nicht ab. Die Kanadier starteten ohne den wieder auf der Bank sitzenden Alphonso Davies energiegeladen ins erste Achtelfinale des Turniers. Das geradlinige Spiel der Mannschaft von Trainer Jesse Marsch brachte die Marokkaner ins Wanken, Tore fielen in einer an Chancen armen ersten Halbzeit keine. Marokko agierte nach Seitenwechsel dann äußerst effizient und ist nun die erste afrikanische Nation, die es zweimal in der WM-Geschichte in ein Viertelfinale geschafft hat.

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