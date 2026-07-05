Frankreich trotzt Brutalo-Kick, WM-Aus für Kanada

Der Erfolg des WM-Vierten von 2022 zeichnete sich zunächst nicht ab. Die Kanadier starteten ohne den wieder auf der Bank sitzenden Alphonso Davies energiegeladen ins erste Achtelfinale des Turniers. Das geradlinige Spiel der Mannschaft von Trainer Jesse Marsch brachte die Marokkaner ins Wanken, Tore fielen in einer an Chancen armen ersten Halbzeit keine. Marokko agierte nach Seitenwechsel dann äußerst effizient und ist nun die erste afrikanische Nation, die es zweimal in der WM-Geschichte in ein Viertelfinale geschafft hat.