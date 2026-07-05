Teures Kerosin: „Kleinere Flughäfen kämpfen“

Hochfliegende Kerosinpreise und der Krieg im Nahen Osten belasten die Luftfahrt. Eurowings zog eine Maschine aus Graz ab. Vor allem kleine Flughäfen wie jener in Graz zittern vor den Folgen. Airport-Graz-Boss Jürgen Löschnig erwartet erst wieder ab 2028 ein Wachstum.
„Krone“: Die Hauptreisezeit begann mit einer schlechten Nachricht: Nach drei Jahren zieht Eurowings den Airbus aus Graz ab, der hier fix stationiert war. Was bedeutet das für den Flughafen?
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