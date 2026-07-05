„Wir hatten eine Notlandung – in Disney World“

„Über den Wolken“ – diese grenzenlose Freiheit kennt Ingrid Hopman schon seit 57 Jahren. Die gebürtige Friesacherin organisierte dieses Wochenende das Treffen des Vereins der österreichischen Pilotinnen in der Burgenstadt. 24 Frauen aus ganz Österreich folgten ihrer Einladung, um sich drei Tage lang über ihre gemeinsame Leidenschaft fürs Fliegen auszutauschen. Mit ihren 86 Jahren gilt Hopman als die älteste Privatpilotin Europas und hat in ihrer Flugkarriere so einiges erlebt.