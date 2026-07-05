Warum Oasis‘ „Wonderwall“ Englands WM-Hymne wurde

England bei der WM 2026 – das waren bisher drei Siege und ein Remis, dazu vor den Spielen die Nationalhymne des Vereinigten Königreichs „God save the king“ – und danach mit den Fans „Wonderwall“! Der Oasis-Hit aus den 1990ern ist zur WM-Hymne der Three Lions geworden. So kam‘s.
England und seine Fans hatten bisher in Sachen WM-Hymnen keine echten Volltreffer gelandet. Manche Songs wirkten fast schon überheblich – etwa „We’ve Got The Whole World At Our Feet“ von 1986 oder „We’re On The Ball“ von 2002. Naja, „Three Lions ’98“ von The Lightning Seeds aus 1998 hatte schon was, wenngleich es eine Neuauflage der England-Hymne von der Heim-EM zwei Jahre zuvor war.
Harry Kane: „Einer meiner schönsten Momente“
Nun lebt aber mit „Wonderwall“ ein echter Hinhörer als Englands WM-Hymne neu auf. Zum ersten Mal passierte es am 17. Juni im Dallas Stadium nach dem 4:2-Sieg über Kroatien: Die Fans stimmten den Song von Oasis aus den 1990er Jahren an, Jude Bellingham und Anthony Gordon sangen die Zeilen mit – und Kapitän Harry Kane sagte: „Das war einer meiner schönsten Momente überhaupt im England-Trikot, vor allem bei einem großen Turnier. Es ist diese emotionale Verbindung zu den Fans. Wir wissen, wie viel es ihnen bedeutet. Sie sehen, wie viel es uns bedeutet. Im Moment sind wir wirklich miteinander verbunden.“
Womit die WM-Hymne 2026 geboren war und dann etwa auch nach dem 2:1 über Kongo zelebriert wurde: Der Song, den Oasis 1995 als vierte Single aus dem zweiten Studioalbum, „(What‘s the Story) Morning Glory?“ veröffentlicht hatten. Im Vereinigten Königreich – und weit darüber hinaus – kennen fast alle den Text. Das macht es auch einfach, ein Gefühl von Gemeinschaft entstehen zu lassen.
Gallagher-Brüder: „Ein magischer Moment“
Nach Englands Auftaktsieg beim 4:2 über Kroatien erklärte Noel der „Sun“: „‘Wonderwall‘ gehört den Menschen, und es war ein magischer Moment zwischen den Menschen und den Spielern.“ Wobei die Gallagher-Brüder, selbst Anhänger von ManCity, gar nicht so große „Fans“ des Songs sind, dessen Widmung eine Notlüge war. Der Songtext handelt von der Hoffnung, dass eine besondere Person Halt gibt und einen emotional retten könne: „Because maybe, you‘re gonna be the one that saves me. But after all, you‘re my wonderwall“. Die Zeilen stammen von Noel Gallagher. Er erzählte einst, der Song sei seiner damaligen Freundin Meg Mathews gewidmet. Jahre später (und nach der Scheidung) verriet er der BBC, dass die Medien ihm die Deutungshoheit genommen hätten. „Und wie sagt man seiner Frau, dass es nicht von ihr handelt, wenn sie es einmal gelesen hat?“
Streaming-Zahlen stark gestiegen
Als „Hymne“ bei der WM ist „Wonderwall“ erneut in die britischen Single-Charts eingestiegen und Spotify vermeldet stark gestiegene Abrufzahlen: „Spotify kann bestätigen, dass der Klassiker von 1995 ein Comeback erlebt hat. Die Aufrufe sind im Vereinigten Königreich um 50 Prozent gestiegen – ein enormer Zuwachs, wenn man die ohnehin hohe Zahl der Streams und die treue Fangemeinde eines so ikonischen und langlebigen Songs bedenkt“, lässt Spotify wissen.
Liam: „Mexiko wird mit 3:0 abgeschossen“
Am Montag (2 Uhr) wartet auf England in Mexico-City das aus vielerlei Hinsicht schwierige Spiel gegen das Veranstalterland. Liam, der nicht gerade dafür bekannt ist, sich auf die Zunge zu beißen, hat das Ergebnis schon vorausgesagt. Er schrieb einem Fan aus Mexiko online, dessen Team werde „mit drei zu null abgeschossen“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.