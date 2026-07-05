Warum Oasis‘ „Wonderwall“ Englands WM-Hymne wurde

Gallagher-Brüder: „Ein magischer Moment“

Nach Englands Auftaktsieg beim 4:2 über Kroatien erklärte Noel der „Sun“: „‘Wonderwall‘ gehört den Menschen, und es war ein magischer Moment zwischen den Menschen und den Spielern.“ Wobei die Gallagher-Brüder, selbst Anhänger von ManCity, gar nicht so große „Fans“ des Songs sind, dessen Widmung eine Notlüge war. Der Songtext handelt von der Hoffnung, dass eine besondere Person Halt gibt und einen emotional retten könne: „Because maybe, you‘re gonna be the one that saves me. But after all, you‘re my wonderwall“. Die Zeilen stammen von Noel Gallagher. Er erzählte einst, der Song sei seiner damaligen Freundin Meg Mathews gewidmet. Jahre später (und nach der Scheidung) verriet er der BBC, dass die Medien ihm die Deutungshoheit genommen hätten. „Und wie sagt man seiner Frau, dass es nicht von ihr handelt, wenn sie es einmal gelesen hat?“