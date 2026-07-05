„Ich rechne damit, dass Lindsey Vonn zurückkommt“

Er ist der Rennchef der Ski-Superstars: Rainer Salzgeber. Mit der „Krone“ sprach der HEAD-Mann über Neuverpflichtungen wie Henrik Kristoffersen und Lara Colturi und verriet, wie es um die Comebacks von Lindsey Vonn und Lara Gut steht. Zudem erklärt der Riesentorlauf-Vizeweltmeister von 1993, weshalb er „froh“ über die Abwahl von Johan Eliasch als FIS-Präsident ist.
Krone: Ihr hatte mit HEAD wieder eine großartige Saison. Was war für dich persönlich das Highlight?
Rainer Salzgeber: Die Olympia-Goldmedaillen von Franjo von Allmen in Abfahrt, Super-G und der Team-Kombi in Bormio waren der Hammer. Dass ein Läufer gleich dreimal Gold holt, das kommt wirklich selten vor. Auf der anderen Seite war die Slalom-Kristallkugel von Atle Lie McGrath schon auch sehr genial für uns.
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