„Ich rechne damit, dass Lindsey Vonn zurückkommt“

Krone: Ihr hatte mit HEAD wieder eine großartige Saison. Was war für dich persönlich das Highlight?

Rainer Salzgeber: Die Olympia-Goldmedaillen von Franjo von Allmen in Abfahrt, Super-G und der Team-Kombi in Bormio waren der Hammer. Dass ein Läufer gleich dreimal Gold holt, das kommt wirklich selten vor. Auf der anderen Seite war die Slalom-Kristallkugel von Atle Lie McGrath schon auch sehr genial für uns.