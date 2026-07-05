Helikoptercrew rettet von Schlange gebissenen Hund

Bei einer Wanderung mit dem Hund kam es am Samstag in Ebensee (OÖ) zu einem dramatischen Vorfall. Der Vierbeiner wurde von einer Kreuzotter gebissen und geriet dadurch in Lebensgefahr. Sein Körper schwoll an und er konnte nicht mehr laufen – die geschockten Besitzer setzten einen Notruf ab. Ein Polizeihubschrauber kam geflogen und brachte den Mischling ins Tal, von wo er zum Tierarzt transportiert wurde.