Helikoptercrew rettet von Schlange gebissenen Hund

Bei einer Wanderung mit dem Hund kam es am Samstag in Ebensee (OÖ) zu einem dramatischen Vorfall. Der Vierbeiner wurde von einer Kreuzotter gebissen und geriet dadurch in Lebensgefahr. Sein Körper schwoll an und er konnte nicht mehr laufen – die geschockten Besitzer setzten einen Notruf ab. Ein Polizeihubschrauber kam geflogen und brachte den Mischling ins Tal, von wo er zum Tierarzt transportiert wurde.
Ein 63-Jähriger aus Ebensee und seine Ehefrau wollten am Samstag mit ihrem Mischlingshund eine Wanderung vom Offensee in Richtung Rinnerkogel unternehmen. Auf halbem Weg zwischen der Rinnerhütte und dem Wildensee wurde ihr Hund aber plötzlich von einer giftigen Schlange – vermutlich einer Kreuzotter – gebissen.
Die Pfote des Vierbeiners schwoll massiv an und sein Kreislaufzustand verschlechterte sich zunehmend, sodass sich der etwa 35 Kilogramm schwere Hund nicht mehr fortbewegen konnte.
Notruf abgesetzt
Das 63-jährige Herrl alarmierte per Notruf die Polizei und bat um Hilfe. Nach Abklärung des Sachverhalts kam die Crew des Polizeihelikopters „Libelle“ zu dem verletzten Tier geflogen.
Mit mehreren anwesenden Ersthelfern konnte der schwer verletzte Hund in den Hubschrauber transportiert und aus dem alpinen Gelände ins Tal geflogen werden. Der 63-Jährige brachte den Vierbeiner anschließend zum Tierarzt, wo er medizinisch weiter betreut werden konnte.
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