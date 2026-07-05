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Swift-Hochzeit: Hadids Kleid kostete 14.500 Dollar

Society International
05.07.2026 10:46
Selena Gomez, Jennifer Lopez und Gigi Hadid sorgten bei der glamourösen Hochzeitsfeier von ...
Selena Gomez, Jennifer Lopez und Gigi Hadid sorgten bei der glamourösen Hochzeitsfeier von Taylor Swift für einen funkelnden Auftritt und lieferten sich mit ihren eleganten Looks ein wahres Mode-Duell auf dem roten Teppich.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/selenagomez, Instagram/jlo, www.instagram.com/dimitrishair)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Während die Welt ungeduldig auf das erste Foto von Taylor Swifts historischem Dior-Brautkleid wartet, ziehen ihre prominenten Freundinnen bereits alle Aufmerksamkeit auf sich. Vor allem Gigi Hadid sorgte für Staunen: Ihr Kleid des Modells „Maggie“ soll rund 14.500 Dollar gekostet haben. 

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Nach der Mega-Hochzeit mit Travis Kelce im New Yorker Madison Square Garden posteten die Stars und ihre Stylisten am Tag danach ihre spektakulären Hochzeitsgast-Looks auf Instagram – und lösten damit einen regelrechten Glamour-Hype im Netz aus. 

Gigi Hadid verließ die Feier an der Seite von Bradley Cooper und hielt sich mit einer Jacke ...
Gigi Hadid verließ die Feier an der Seite von Bradley Cooper und hielt sich mit einer Jacke warm. Erst später wurde bekannt: Ihr glamouröses Designer-Kleid hatte einen stolzen Preis von rund 14.500 Dollar.(Bild: APA-Images / REUTERS / Bing Guan)

Einen strikten Dresscode gab es für die Black-Tie-Gala nicht, doch Taylorsengste Freundinnen zogen alle Register und setzten auf atemberaubende, funkelnde Silhouetten:

Selena Gomez (33):  Der „Only Murders in the Building“-Star war ein absoluter Hingucker und glänzte in einer über und über verzierten, figurbetonten Robe von Oscar de la Renta.

Gigi Hadid (31): Das Supermodel zog in einer atemberaubenden Robe alle Blicke auf sich. Das Kleid stammt von einem von Taylor Swifts Lieblingsdesignern, Wiederhoeft, und hat mit einem Preis von rund 14.500 Dollar seinen ganz eigenen Wow-Faktor. Das Modell „Maggie“ besticht durch ein eingearbeitetes Korsett mit Metallstäben, eine raffinierte Schnürung sowie einen verführerischen hohen Beinschlitz, der den glamourösen Look perfekt abrundete.

Jennifer Lopez (56): J.Lo setzte auf pure Eleganz und lieferte einen echten Audrey-Hepburn-Moment ab – in einem tief ausgeschnittenen, schwarzen Samtkleid von Bach Mai mit passendem Samt-Haarband.

Jessica Alba (45): Die Schauspielerin trug ein glamouröses Designerkleid von Prada. Die Robe kombinierte ein tief ausgeschnittenes, ärmelloses Oberteil aus edlem schwarzen Satin mit einem figurbetonten Maxirock, der über und über mit schimmernden goldenen Pailletten besetzt war. 

Fergie (51): Auch Sängerin zog in einem auffälligen goldenen Paillettenkleid von Vintage Christian Dior by John Galliano Blicke auf sich. Auf Instagram schwärmte die Sängerin von dem besonderen Anlass und schrieb: „Ich durfte mich in Vintage Christian Dior von Galliano in Schale werfen und die Liebe feiern.“

Farbenfroh und symbolisch ging es bei den anderen Gästen weiter!

Gracie Hunt, Tochter des Chiefs-Besitzers, ehrte den Hochzeitsort New York mit einer blaugrünen Roberto-Cavalli-Robe im Liberty-Look.

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Aber seien wir ehrlich. So farbenfroh wie Ed Sheeran war sonst niemand. Der Sänger trug einen hellblauen Satinanzug, seine Frau Cherry Seaborn ein leuchtend orangefarbenes Kleid. Dazu kombinierte sie XXL-Heels.

Von glamourös bis gewagt: Hier sind noch mehr Looks der Hochzeitsgäste bei Taylor Swifts Traumhochzeit im Madison Square Garden:

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Dita Von Teese(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)

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Während die Ladys auf Instagram ihre Kleider feierten, sickerte auch das emotionale Höhepunkt der Party durch: Musik-Legende Paul McCartney (84) schnappte sich höchstpersönlich das Mikrofon und sang den Beatles-Klassiker „I Want to Hold Your Hand“ live für das frisch gebackene Ehepaar. Ein Moment, bei dem unter den rund 1.000 Gästen kein Auge trocken geblieben sein soll.

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