Swift-Hochzeit: Hadids Kleid kostete 14.500 Dollar

Gigi Hadid (31): Das Supermodel zog in einer atemberaubenden Robe alle Blicke auf sich. Das Kleid stammt von einem von Taylor Swifts Lieblingsdesignern, Wiederhoeft, und hat mit einem Preis von rund 14.500 Dollar seinen ganz eigenen Wow-Faktor. Das Modell „Maggie“ besticht durch ein eingearbeitetes Korsett mit Metallstäben, eine raffinierte Schnürung sowie einen verführerischen hohen Beinschlitz, der den glamourösen Look perfekt abrundete.