Sparkurs geht weiter! Sportbudget wird gekürzt

Im Herbst wird das Budget des Landes Kärnten für 2027 erst endgültig fixiert. Schon jetzt ist aber klar, dass laut Haushaltsplan rund 800.000 Euro weniger für den Sport zur Verfügung stehen wird. Landessportdirektor Arno Arthofer: „Müssen neue Wege finden!“
Vor zwei Jahren musste die Kärntner Sportlandschaft auf 1,2 Millionen Euro Fördergelder verzichten. Im November 2025 wurde das Budget erneut um 500.000 Euro gekürzt. Und auch für nächstes Jahr geht der Sparkurs des Landes weiter.
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