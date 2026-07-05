„Tauchen Gäste nicht auf, müssen wir sie suchen“

Hütten erfreuen sich zunehmender Beliebtheit als Urlaubs- und Ausflugsziele. Doch mit dem Zustrom kommen auch Probleme, mit denen bisher nur die Hotellerie in den Tälern konfrontiert war. Besonders ärgerlich für die Wirte sind hohe Stornierungsraten: „Auf unseren Hütten werden 30 bis 40 Prozent aller Reservierungen wieder abgesagt. 2022 lag die Stornoquote noch bei 15 Prozent“, so Carolin Scharfenstein vom Österreichischen Alpenverein.