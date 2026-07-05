Attacke: Mann vor Nachtlokal bewusstlos geprügelt

Völlig eskaliert ist eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Sonntag in den frühen Morgenstunden vor einem Nachtlokal in Innsbruck. Im Zuge des Streits attackierte ein 23-jähriger Einheimischer einen Serben (27) derart heftig, dass dieser das Bewusstsein verlor.
Kurz nach 4 Uhr waren sich vor dem Nachtlokal in der Innsbrucker Brunecker Straße nahe des Hauptbahnhofs mehrere Personen in die Haare geraten. Die Polizei sprach von einer „Meinungsverschiedenheit“. Die Auseinandersetzung lief letztlich jedoch komplett aus dem Ruder.
Der 27-Jährige verlor infolge des Schlags das Bewusstsein und stürzte zu Boden.
Ermittler von der Polizei
Faustschlag ins Gesicht
Ein 23-jähriger Verdächtiger – ein Einheimischer – habe einem serbischen Kontrahenten einen „gezielten Faustschlag ins Gesicht“ verpasst, hieß es. „Der 27-Jährige verlor infolge des Schlags das Bewusstsein und stürzte zu Boden“, schildern die Ermittler von der Polizei.
Mit Rettung in die Klinik
Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der alarmierten Rettung in die Notaufnahme der Klinik Innsbruck gebracht. Weitere polizeiliche Ermittlungen sind noch im Gange.
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