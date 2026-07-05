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Opfer in Notaufnahme

Attacke: Mann vor Nachtlokal bewusstlos geprügelt

Tirol
05.07.2026 10:38
In Innsbruck kam es in den frühen Morgenstunden zu der Brutalo-Tat.
In Innsbruck kam es in den frühen Morgenstunden zu der Brutalo-Tat.(Bild: Christof Birbaumer, Hubert Rauth, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Völlig eskaliert ist eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Sonntag in den frühen Morgenstunden vor einem Nachtlokal in Innsbruck. Im Zuge des Streits attackierte ein 23-jähriger Einheimischer einen Serben (27) derart heftig, dass dieser das Bewusstsein verlor.

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Kurz nach 4 Uhr waren sich vor dem Nachtlokal in der Innsbrucker Brunecker Straße nahe des Hauptbahnhofs mehrere Personen in die Haare geraten. Die Polizei sprach von einer „Meinungsverschiedenheit“. Die Auseinandersetzung lief letztlich jedoch komplett aus dem Ruder.

Zitat Icon

Der 27-Jährige verlor infolge des Schlags das Bewusstsein und stürzte zu Boden.

Ermittler von der Polizei

Faustschlag ins Gesicht
Ein 23-jähriger Verdächtiger – ein Einheimischer – habe einem serbischen Kontrahenten einen „gezielten Faustschlag ins Gesicht“ verpasst, hieß es. „Der 27-Jährige verlor infolge des Schlags das Bewusstsein und stürzte zu Boden“, schildern die Ermittler von der Polizei.

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