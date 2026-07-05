LGBTQ-Kreuzfahrt darf nicht in der Türkei anlegen

Das Gouverneursamt der westtürkischen Provinz Aydın erklärte in einer auf X veröffentlichten Mitteilung, es komme „absolut nicht infrage“, dass das Schiff „Scarlet Lady“ im Hafen von Kuşadası anlege. Das Schiff sei von Gruppen gechartert worden, „die für Verhaltensweisen bekannt sind, die mit dem Gefüge unserer Gesellschaft und unseren moralischen Werten unvereinbar sind“. Provinzgouverneure werden in der Türkei direkt vom Büro von Präsident Recep Tayyip Erdoğan ernannt.