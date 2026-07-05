Hitze, Donnerwetter und Evakuierung vor Trump-Rede

Die Hitze hatte in den vergangenen Tagen Teile der Feierlichkeiten rund um den 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung beeinträchtigt. In Washington wurde die alljährliche Unabhängigkeitsparade wegen „extremer Hitze“ abgesagt. Auch andernorts fielen bei Temperaturen um die 40 Grad Celsius die Paraden aus – darunter Philadelphia, wo Vertreter der 13 Ostküsten-Kolonien am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeitserklärung von Großbritannien unterzeichnet hatten.

Die Feierlichkeiten in Washington D.C. waren wegen eines Unwetters stundenlang unterbrochen. Die mit Zäunen abgeriegelte Nationalpromenade im Zentrum der Hauptstadt musste zeitweise evakuiert werden. Viele Menschen folgten aber nur widerwillig den Anweisungen der Sicherheitskräfte und wollten ihre hart erkämpften Plätze nicht einfach so aufgeben. Schließlich hatte Trump die „spektakulärste aller Trump-Kundgebungen“ angekündigt.