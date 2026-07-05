Belgier liegen sich in Armen, nur zwei meiden sich

Als Belgien das bisher eindrucksvollste Comeback dieser Fußball-WM vollbracht hatte, feierte jeder mit jedem. Nur nicht Kevin De Bruyne mit Thibaut Courtois. Die beiden Stars schienen sich selbst im Moment der größten Gefühlsexplosion gezielt zu meiden. Das zeigt eine Videosequenz, die nach dem 3:2-Erfolg über Senegal in den sozialen Netzwerken kursierte. Der Konflikt zwischen Courtois und De Bruyne geht zurück auf das Jahr 2013.