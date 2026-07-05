Diese Jung-Unternehmerin belebt ihr Viertel neu

„Dass ich ein Kaffeehaus haben will, habe ich mir immer schon gedacht“, sagt Gollhofer. Mit 16 beginnt sie zu kellnern, schlägt dann jedoch ein paar berufliche Umwege ein. „Ich habe Kinderkrankenschwester gelernt und eine Zeit lang in unserem Familienbetrieb Gollhofer Optik gearbeitet. Aber irgendwann war für mich klar, dass ich mit einem Apfelkuchenteig mehr anfangen kann als mit einem Titandraht.“