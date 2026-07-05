Eugenie heimlich in Österreich bei Mama Fergie?

Der Countdown läuft: Prinzessin Eugenie wurde erstmals seit Wochen wieder in London gesichtet – und ihr kugelrunder Babybauch macht deutlich, dass die Geburt ihres dritten Kindes unmittelbar bevorstehen dürfte. Gerade jetzt dürfte ihr eine Person besonders fehlen: ihre Mutter Sarah Ferguson. Die Ex-Herzogin von York hält sich Berichten zufolge seit geraumer Zeit in Österreich auf.
Britische Medien spekulieren nun, dass Prinzessin Eugenie gemeinsam mit ihrer Schwester Prinzessin Beatrice den kürzlichen Aufenthalt in Wien bei der Adelshochzeit der Familie Schwarzenberg genutzt haben könnte, um auch ihrer Mutter Sarah Ferguson einen Besuch abzustatten.
Die ehemalige Herzogin von York wurde in Großbritannien nicht mehr gesehen, seit immer mehr Details über ihre Verbindung zu dem US-amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bekannt wurden.
Töchter in großer Sorge um Fergie
Wie das Magazin „Heatworld“ enthüllt, dürfte es ein hochemotionales Wiedersehen in den österreichischen Bergen gewesen sein. Nicht nur hat Fergie ihre Kinder und Enkel vermutlich lange nicht mehr in die Arme schließen können, sie soll auch in finanziellen Schwierigkeiten sein.
„Beatrice und Eugenie befinden sich in einer furchtbaren Lage“, wird ein Insider zitiert. „Trotz aller Fehler und Schwächen ist Sarah ihre Mutter. Sie lieben sie und machen sich große Sorgen um sie.“
Der Insider: „Als sie sie in Österreich sahen, war das unglaublich emotional; Sarah versuchte gar nicht erst, ihre verzweifelte Lage zu verbergen. Das Geld geht zur Neige, die Kreditkarten sind ausgeschöpft, und bisher hatte Andrew kein Glück, von Charles zusätzliche Unterstützung für sie zu bekommen.“
Kein Wunder also, so der Insider weiter, dass Sarah ihre Töchter als letzte Hoffnung betrachtet. „Sie ist überzeugt, dass Beatrice und Eugenie die Einzigen sind, an die sie sich noch wenden kann – und setzt große Hoffnungen darauf, dass sie ihr aus dieser schwierigen Lage heraushelfen.“
Eine offizielle Bestätigung für ein solches Treffen gibt es bislang jedoch nicht.
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