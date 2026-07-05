Drogenlenker nach Horrordreh für Video geschnappt

Weil ein Linzer (43) mit Horrormasken in der Nacht im Wald Videos drehte, wurde die Polizei alarmiert. Als die herbeieilten, fiel ihnen ein Auto auf, das in Schlangenlinien unterwegs war. Darin saß der „Regisseur“, der offenbar völlig zugedröhnt war. Der Führerschein ist nun weg und der gesamte Vorfall wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Gmunden angezeigt.