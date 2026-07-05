93-Jähriger nach Explosion im Spital festgenommen

Suchhunde fanden Pensionaten unter den Trümmern

„Unverzüglich wurde mit den Löscharbeiten begonnen, sowie die beschädigten Häuser und Pkw kontrolliert“, hieß es von der Wiener Berufsfeuerwehr. Weil zunächst unklar war, ob sich noch Personen unter den Trümmern befinden, starteten die Einsatzkräfte anschließend eine Suchaktion. Unterstützt von Suchhunden konnte der 93-Jährige schließlich im Keller des zerstörten Hauses geortet und schwer verletzt geborgen werden.