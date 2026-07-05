Dieser Mann setzt Doskozils Gesundheitsreform um

Mit 1,98 Metern überragt Florian Schlechtleitner die meisten Menschen schon rein physisch. Doch wer dem neuen Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland begegnet, merkt rasch: Seine eigentliche Größe liegt nicht in seiner Körperlänge, sondern in seiner Fähigkeit, Technik und Menschlichkeit zusammenzudenken. Seit zwei Monaten führt der 39-jährige Tiroler gemeinsam mit Stephan Kriwanek das größte Gesundheitsunternehmen des Bundeslandes. Rund 2500 Mitarbeiter tragen Verantwortung für die medizinische Versorgung im Burgenland – und Schlechtleitner hat einen klaren Plan, wohin die Reise gehen soll.