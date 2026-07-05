Verschwörungstheorie um krebserregende Sonnencreme

Sonnencreme schützt vor Sonnenbrand und damit auch vor Hautkrebs – da ist sich die Wissenschaft einig. Parallel dazu entwickelte sich aber auch der Mythos, dass es die Sonnencreme selbst sei, die zum Melanom führt. Eine Verschwörungstheorie, die dank sozialer Medien ein gefährliches Comeback erlebt.
Die Nachricht verbreitete sich Anfang Juni wie ein Lauffeuer auf sozialen Medien wie Facebook, X und TikTok: Frei verkäufliche Sonnenschutzmittel sollen angeblich schon nach nur einer Nutzung in den menschlichen Blutkreislauf gelangen und dort die Aufnahme von Vitamin D blockieren, was wiederum die körpereigenen Abwehrkräfte gegen Viren, Bakterien und sogar Krebszellen zerstören soll.
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