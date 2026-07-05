Selbst bei Rocky schlotterten ihm nicht die Knie

Er tätowierte Sylvester Stallone, Lenny Kravitz und Tommy Lee, entwickelte die weltweit führende Tattoo-Farbe und lebt heute den amerikanischen Traum. Die WM-Cowboys besuchten Steirer Mario Barth in Las Vegas – einen Mann mit einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte.
Ein Leben wie ein Rockstar. Einer der spannendsten Termine der WM-Cowboys in den USA. Zu Besuch bei Mario Barth in Las Vegas – ein Treffen, das an Unterhaltungswert kaum zu überbieten war. Seine Karriere liest sich wie ein Hollywood-Drehbuch. In den 1980er-Jahren begann der gebürtige Steirer in Graz zu tätowieren – damals noch in einer illegalen Grauzone.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.