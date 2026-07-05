Selbst bei Rocky schlotterten ihm nicht die Knie

Ein Leben wie ein Rockstar. Einer der spannendsten Termine der WM-Cowboys in den USA. Zu Besuch bei Mario Barth in Las Vegas – ein Treffen, das an Unterhaltungswert kaum zu überbieten war. Seine Karriere liest sich wie ein Hollywood-Drehbuch. In den 1980er-Jahren begann der gebürtige Steirer in Graz zu tätowieren – damals noch in einer illegalen Grauzone.