FPÖ sieht Nevrivy als Totalschaden für Wiener SPÖ

„Ich freue mich, wenn er bis 2030 durchhält“

Den Enthüllungen aus dem Weinkeller werde die FPÖ bei der Wien-Wahl 2030 „ein Kopf-an-Kopf-Rennen in den Bezirken und um den Bürgermeistersessel“ verdanken, ist Nepp überzeugt. Er glaubt auch, dass Ludwigs Ankündigung, 2030 wieder antreten zu wollen, eine „Flucht nach vorn“ angesichts des Skandals war. Er freue sich, wenn „Ludwig bis 2030 durchhält, weil dann gibt’s die Abrechnung“. Zur Erinnerung: Bei der Wien-Wahl im Vorjahr lag die SPÖ bei 39,4 Prozent und die FPÖ bei 20,3.