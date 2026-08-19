Trotz Statistik des Schreckens weiter im Rennen

Österreichs Golfstar Sepp Straka weist seit Anfang Mai für seine hohen Ansprüche eine Statistk des Schreckens auf. Und trotzdem kann er sich bei der BMW Championship noch für das große Saisonfinale qualifizieren. Beim Jackpot-Turnier in Atlanta nächste Woche geht es um 40 Millionen Dollar.
Seit Anfang Mai und dem vierten Platz bei der Cadillac Championship in Miami läuft es bei Sepp Straka auf der PGA Tour nicht mehr. Viermal verpasste Österreichs Golfstar den Cut. Die weiteren Platzierungen lauteten 63, 40, 72, 67 und 34. Für seine Ansprüche ist das eine Statistik des Schreckens.
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