Trotz Statistik des Schreckens weiter im Rennen

Seit Anfang Mai und dem vierten Platz bei der Cadillac Championship in Miami läuft es bei Sepp Straka auf der PGA Tour nicht mehr. Viermal verpasste Österreichs Golfstar den Cut. Die weiteren Platzierungen lauteten 63, 40, 72, 67 und 34. Für seine Ansprüche ist das eine Statistik des Schreckens.