Ritterschlag für Diessl! Startzusage für Zürich

Der Reihe nach: Karin Strametz, Leni Lindner, Christania Williams und Isabel Posch, die bei der EM über 4 x 100 m in 43,37 das Finale als Neunte nur um einen Platz, beziehungsweise um lediglich 24 Hundertstel verpasst hatten, haben beim traditionellen Abschluss der Diamond League in Lausanne einen begehrten Startplatz in der Staffel erhalten. Sie haben zum Saisonende noch eine Rechnung offen und wollen den eigenen, heuer beim tollen Pfingstmeeting in Villach aufgestellten ÖLV-Rekord von 43,11 verbessern, möglichst unter 43 Sekunden treiben. Klappen die Wechsel perfekt, könnte das gelingen. Im Vorprogramm von Lausanne starten zudem Isabel Posch, mit 11,10 Rekord-Vorgängerin von Christania Williams (11,06), und Leni Lindner über 100 m.