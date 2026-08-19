Was Rapids Trainer auf der Insel nicht schmeckt

Neun Monate auf der Insel hat Johannes Hoff Thorup schon erlebt. Okay, es war in England bei Norwich, nicht in Schottland. Aber eines ist bei Rapids Trainer negativ hängen geblieben...
Vorab – die Atmosphäre auf der Insel hat dem Dänen immer geschmeckt: „Es ist intensiv, geht rauf und runter, es liegt an uns, dass das Stadion leise wird.“ Indem man den Hearts am Donnerstag nie das Momentum gibt, defensive Standards vermeidet. Da grübelt auch Hoff Thorup über die Aufstellung. Nicht auszuschließen, dass er im Vergleich zur 8:0-Elf gegen den GAK auf drei Mittelfeldspieler („neu“ mit Nico Bajlicz) setzt.
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