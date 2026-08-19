Was Rapids Trainer auf der Insel nicht schmeckt

Vorab – die Atmosphäre auf der Insel hat dem Dänen immer geschmeckt: „Es ist intensiv, geht rauf und runter, es liegt an uns, dass das Stadion leise wird.“ Indem man den Hearts am Donnerstag nie das Momentum gibt, defensive Standards vermeidet. Da grübelt auch Hoff Thorup über die Aufstellung. Nicht auszuschließen, dass er im Vergleich zur 8:0-Elf gegen den GAK auf drei Mittelfeldspieler („neu“ mit Nico Bajlicz) setzt.