Lotto: Solo-Gewinner knackt den Sechsfach-Jackpot

Ein glücklicher Gewinner darf sich über mehr als 7,3 Millionen Euro freuen, denn er oder sie hat bei „6 aus 45“ richtig getippt. Der Lotto-Sechsfach-Jackpot wurde damit am Mittwochabend geknackt.
3, 5, 6, 22, 38, 40 – mit diesen sechs Zahlen (alle Angaben ohne Gewähr) hat ein Spieler den Lotto-Jackpot geknackt. Die Zusatzzahl war die 27. Der Tipp kam aus Niederösterreich, es wurde ein Normalschein gespielt.
Der Gewinner oder die Gewinnerin darf sich nun über mehr als 7,3 Millionen Euro freuen. Auf die fünf Fünfer mit Zusatzzahl entfallen jeweils etwas mehr als 40.800 Euro.
Auch beim Joker gab es einen Solo-Gewinner, der die sechs Richtigen tippte, er erhält über 266.000 Euro. Bei den beiden Lotto-Plus-Ziehungen gab es keinen Sechser.
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