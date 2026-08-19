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Radlinger vor Play-Off

Wie eine Felswand! Auf dem Rasen und daneben

Conference League
19.08.2026 18:45
Gegen Beitar hielt Radlinger seinen ersten Elfer für die „Veilchen“
Gegen Beitar hielt Radlinger seinen ersten Elfer für die „Veilchen“(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Auf Austria-Goalie Samuel Sahin-Radlinger wartete am Donnerstag im Play-off der Conference League gegen das spielstarke Braga viel Arbeit. Der Schlussmann freut sich auf das legendäre Stadion, lässt sich davon aber nicht beirren ...

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Seine Frau Sila sowie die Söhne Elija und Noah fiebern heute von der Tribüne aus mit, lassen sich das Play-off der Conference League bei Braga nicht entgehen. „Ein Riesenevent für alle“, freut sich Austria-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger. Der mit einer breiten Brust ins Hinspiel geht, in der letzten Runde im Elfmeterkrimi gegen Beitar Jerusalem in Favoriten seinen großen Auftritt hatte, einmal stark parierte.

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