Wie eine Felswand! Auf dem Rasen und daneben

Seine Frau Sila sowie die Söhne Elija und Noah fiebern heute von der Tribüne aus mit, lassen sich das Play-off der Conference League bei Braga nicht entgehen. „Ein Riesenevent für alle“, freut sich Austria-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger. Der mit einer breiten Brust ins Hinspiel geht, in der letzten Runde im Elfmeterkrimi gegen Beitar Jerusalem in Favoriten seinen großen Auftritt hatte, einmal stark parierte.