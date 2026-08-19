Wie eine Felswand! Auf dem Rasen und daneben

Auf Austria-Goalie Samuel Sahin-Radlinger wartete am Donnerstag im Play-off der Conference League gegen das spielstarke Braga viel Arbeit. Der Schlussmann freut sich auf das legendäre Stadion, lässt sich davon aber nicht beirren ...
Seine Frau Sila sowie die Söhne Elija und Noah fiebern heute von der Tribüne aus mit, lassen sich das Play-off der Conference League bei Braga nicht entgehen. „Ein Riesenevent für alle“, freut sich Austria-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger. Der mit einer breiten Brust ins Hinspiel geht, in der letzten Runde im Elfmeterkrimi gegen Beitar Jerusalem in Favoriten seinen großen Auftritt hatte, einmal stark parierte.
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