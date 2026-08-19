Celtic Glasgow gegen LASK ab 21 Uhr LIVE

Mit Klarheit um Trainer Kühbauer, der seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat, und viel Selbstvertrauen sind die Linzer nach Glasgow aufgebrochen. Der LASK ist mit drei Siegen in drei Spielen perfekt in die Bundesligasaison gestartet, die breite Brust können sie bei der beeindruckenden Atmosphäre gut brauchen. „Leise wird es garantiert nicht werden, aber das ist genau das, warum wir Fußball spielen. Jeder Spieler träumt von internationalen Spielen, jeder Spieler träumt davon, in solchen Stadien zu spielen. Aber träumen wird zu wenig sein. Wir müssen die Träume beiseitelegen und uns so fokussieren, dass wir da ein gutes Ergebnis erzielen. Es wird so sein, dass Celtic die Leute am Anfang hinter sich bringen will. Wir müssen die ersten 15 Minuten überstehen, ich bin überzeugt, dass die Jungs das schaffen werden“, erklärte Kühbauer.