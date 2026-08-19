Hier geht es bei der Austria nicht ums Geld

Los geht‘s! Das Zweitliga-Damenteam von Austria Klagenfurt starten am Sonntag bei Wacker Innsbruck in die neue Saison. Nach dem überraschenden dritten Platz im Vorjahr bei der Premiere haben die violletten Girls auch heuer wieder viel vor. Und Coach Robert Micheu spricht über das abgegebene Präsidenten-Amt an Helmut Kaltenegger.
Zweitliga-Start Die Austria-Girls legen am Sonntag in Innsbruck los Ziel ist wieder ganz vorne mitzumischenViolette Damenpower ist wieder gefragt! Letzte Saison, im Debütjahr der 2. Damen-Bundesliga, überraschte die SG Austria Klagenfurt mit Platz drei so richtig – auch heuer wollen die Frauen wieder vorne mitmischen. Am Sonntag (15 Uhr) starten die Girls bei Mitfavorit Wacker Innsbruck in die neue Meisterschaft.
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