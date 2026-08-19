Hier geht es bei der Austria nicht ums Geld

Zweitliga-Start Die Austria-Girls legen am Sonntag in Innsbruck los Ziel ist wieder ganz vorne mitzumischenViolette Damenpower ist wieder gefragt! Letzte Saison, im Debütjahr der 2. Damen-Bundesliga, überraschte die SG Austria Klagenfurt mit Platz drei so richtig – auch heuer wollen die Frauen wieder vorne mitmischen. Am Sonntag (15 Uhr) starten die Girls bei Mitfavorit Wacker Innsbruck in die neue Meisterschaft.