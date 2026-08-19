Musiala schon seit Monaten krank! Bayern wusste es

„In Absprache mit dem Neurologen“

„Wir sind natürlich in Absprache mit dem Neurologen, mit seinen Ärzten, die auch dafür gesprochen haben, dass er spielt, dass der Klub ihn spielen lässt“, betonte Dreesen. Eine Prognose, wie es mit Musiala nun in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht – ob er etwa im Supercup am Samstag bei Borussia Dortmund oder beim Liga-Start sechs Tage später gegen den VfB Stuttgart eingesetzt werden kann – gab es zunächst nicht.