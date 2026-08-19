„Ich hoffe, es wird auch in Liebenau gerudert!“

Eishockey-Meister 99ers präsentierte seinen Fans am großen Eis der erstmals aufgesperrten Merkur Arena in Liebenau am Mittwoch Neo-Co-Trainer Darryl Williams und alle Grazer Zugänge. Beim Show-Spielchen unter der Leitung des verkabelten Cheftrainers Dan Lacroix war mit Ole Julian Björgvik-Holm auch die neue norwegische Abwehrwaffe dabei.