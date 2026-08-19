Diese Proteinbombe sollten Sie nicht verzehren

Der Lieferant Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG habe das Produkt „Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g“, das bei Lidl Österreich verkauft wurde, zurückgerufen, teilte der Diskonter mit. Es wurde Bacillus cereus nachgewiesen, hieß es am Mittwochabend in einer Aussendung. Das Bakterium kann Auslöser für Magen-Darmerkrankungen sein. Deshalb sollten Kunden das betroffene Produkt nicht verzehren. Bacillus cereus hatte zuletzt in Milchpulver für Babys für Aufregung gesorgt.