Diese Proteinbombe sollten Sie nicht verzehren

Nach Tiefkühlbeeren und Schoko-Pistazien-Eis ruft der Diskonter Lidl erneut ein Produkt zurück. Diesmal handelt es sich um einen Protein-Pudding.
Der Lieferant Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG habe das Produkt „Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g“, das bei Lidl Österreich verkauft wurde, zurückgerufen, teilte der Diskonter mit. Es wurde Bacillus cereus nachgewiesen, hieß es am Mittwochabend in einer Aussendung. Das Bakterium kann Auslöser für Magen-Darmerkrankungen sein. Deshalb sollten Kunden das betroffene Produkt nicht verzehren. Bacillus cereus hatte zuletzt in Milchpulver für Babys für Aufregung gesorgt.
Kaufpreis wird erstattet
Vor allem bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können ernste Krankheitsverläufe auftreten, hieß es in der Aussendung. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.
Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt „Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g“ des Lieferanten Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.09.2026 betroffen. Andere bei Lidl Österreich verkaufte Produkte des Lieferanten Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG sowie weitere Produkte der Marke „Milbona“ sind von dem Rückruf nicht umfasst.
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