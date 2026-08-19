„Die Hälfte der Kommentare ist oft nicht echt“

Fake-Profile, Bots und gezielte Manipulation: Im Netz ist längst nicht alles echt. Wie moderne Fake News entstehen und woran man gefälschte Kommentare erkennt – etwa an anonymen Profilen, kopierten Texten und gezielter Provokation -, erklärt Mimikama-Faktenchecker Andre Wolf. Außerdem in der aktuellen Ausgabe von „Brennpunkt Medien“: Der leitende krone.at-Redakteur Paul Tikal gibt spannende Einblicke in den journalistischen Alltag. Er beleuchtet, welche Rolle Desinformation in den Medien spielt und wie Journalistinnen und Journalisten täglich Fakten prüfen, um Wahrheit von Fiktion zu trennen.