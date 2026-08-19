Russische Durchhalteparolen wie im Weltkrieg

So drückt die RT-Chefin Margarita Simonyan in einem „Reißt euch zusammen!“-Kommentar erst einmal kräftig auf die Tränendrüse: „Was tut uns Europa an? Wir haben ihm nichts getan und es führt Krieg gegen uns“, um dann ahnungsvoll über kommende Härten zu dozieren: „In früheren Zeiten wurde nicht nur Benzin, sondern es wurden auch die Lebensmittel mit Coupons rationiert. Ja, es war damals hart, und wir werden es auch jetzt ertragen. Beruhigt euch ein bisschen und hört auf zu jammern.“