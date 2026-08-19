Klares Nein zu „Raubritter-Maut auf Landesstraßen“

„Mit mir wird es keine Raubritter-Maut auf den Landesstraßen Niederösterreichs geben!“ Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) sagt klar, was er von den Plänen der burgenländischen Nachbarn hält. Dort will ja die SPÖ künftig auf Zubringerstraßen zur Autobahn eine Lkw-Maut kassieren. „Das zeigt, worin die einzige Wirtschaftskompetenz der SPÖ besteht – nämlich den anderen in die Taschen zu greifen“, ätzt der Freiheitliche. Denn die Mehrkosten würden letztlich über höhere Preise bei den Konsumenten landen. Zudem würde sich der Schwerverkehr durch eine Maut nicht in Luft auflösen: „Er sucht sich andere Wege“, ist Landbauer überzeugt.