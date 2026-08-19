FC Mellau startet mit Feurstein voll durch

Nur fünf Tage hatte der FC Mellau vor dem Nennschluss für die heurige Saison Zeit, um sich erstmals nach 15 Jahren in einer Spielgemeinschaft mit Bizau und Bezau als selbstständiges Team neu aufzustellen, in der 4. Landesklasse des Vorarlberger Unterhauses, der zehnten Liga. Auffassungsunterschiede zwischen den drei Klubs führten zur Auflösung der Zusammenarbeit. Zuletzt war Mellau in der Saison 2010/11 als eigenständiges Team aufgetreten.