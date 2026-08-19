FC Mellau startet mit Feurstein voll durch

Im Ländle-Unterhaus spielt der FC Mellau erstmals nach 15 Jahren wieder als eigenständiger Verein eine Meisterschaft in der zehnten Liga. Möglich ist das, weil die Bregenzerwälder viele helfende Hände haben. Und einen Ex-Skifahrer, der sowohl Sportchef als auch Goalgetter ist.
Nur fünf Tage hatte der FC Mellau vor dem Nennschluss für die heurige Saison Zeit, um sich erstmals nach 15 Jahren in einer Spielgemeinschaft mit Bizau und Bezau als selbstständiges Team neu aufzustellen, in der 4. Landesklasse des Vorarlberger Unterhauses, der zehnten Liga. Auffassungsunterschiede zwischen den drei Klubs führten zur Auflösung der Zusammenarbeit. Zuletzt war Mellau in der Saison 2010/11 als eigenständiges Team aufgetreten.
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