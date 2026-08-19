22-Jährige musste nach Sorge um Katze vor Gericht

Eigentlich hatte sich die 22-Jährige nur Sorgen um die Katze gemacht, doch nun stand sie selbst vor Gericht in Wien. Im Mai zeigte sie ihre Verwandte bei der Polizei an. Diese würde eigenes Haustier vernachlässigen und misshandeln. Nach einem Ermittlungsverfahren kam die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss: Falschaussage und Verleumdung.