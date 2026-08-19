„Wir haben die Weinlese teils schon abgeschlossen“

Klimawandel im Glas

Ist die frühe Lese eine Ausnahme oder der Beginn einer neuen Normalität? „Das kann niemand mit Gewissheit sagen. Ich weiß nur, dass heuer eindeutig die Natur über die Menschen gewonnen. Damit diese Symbiose künftig besser funktioniert, sollten wir mit der Natur gemeinsam spielen, damit jeder zufrieden ist.“ Ob es seiner Meinung nach Sinn macht, im Hinblick auf den Klimawandel trockenresistente Sorten zu forcieren? „Man muss da erst die Winterfrosthärte überprüfen.“ Um die Trauben in heißen Sommern im Wachstum zu unterstützen, setzt er auf gezielte Bewässerung in den zehn Zentimeter breiten Rillen zwischen den Weinstöcken: „Durch diese Spalten dringt das Wasser bis zu den Wurzeln.“