Ex-WKÖ-Chef Mahrer verlässt Gropyus-Aufsichtsrat

Der bisherige Co-CEO Philipp Erler verantwortet nun die Unternehmensführung, teilte Gropyus am Mittwoch nach einer Hauptversammlung mit. Daniel Riedl bleibt Aufsichtsratsvorsitzender.

Unternehmen bisher in roten Zahlen

Ebenso aus dem Aufsichtsrat der nicht-börsennotierten Aktiengesellschaft ausgeschieden ist laut den Angaben Thomas Kretschmar. Dem Gremium gehören des weiteren meist Vertreter von Gropyus-Geldgebern an: Philipp Grosse (CFO Vonovia), Emmanuel Thomassin (CFO Wise), Fredrik Nordh (CEO Thisbe), Ricardo Pires (Chairman Semapa Next und CEO Semapa Group) sowie Claudia Ungar-Huber an.