Ex-WKÖ-Chef Mahrer verlässt Gropyus-Aufsichtsrat

Der frühere Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer ist nicht mehr Teil des Aufsichtsrats des deutsch-österreichischen Holzhaus-Bauers Gropyus. Co-Gründer Markus Fuhrmann wechselt aus der Geschäftsführer in das Gremium, wo er die Funktion von Mahrer als stellvertretender Vorsitzender übernimmt.
Der bisherige Co-CEO Philipp Erler verantwortet nun die Unternehmensführung, teilte Gropyus am Mittwoch nach einer Hauptversammlung mit. Daniel Riedl bleibt Aufsichtsratsvorsitzender.
Unternehmen bisher in roten Zahlen
Ebenso aus dem Aufsichtsrat der nicht-börsennotierten Aktiengesellschaft ausgeschieden ist laut den Angaben Thomas Kretschmar. Dem Gremium gehören des weiteren meist Vertreter von Gropyus-Geldgebern an: Philipp Grosse (CFO Vonovia), Emmanuel Thomassin (CFO Wise), Fredrik Nordh (CEO Thisbe), Ricardo Pires (Chairman Semapa Next und CEO Semapa Group) sowie Claudia Ungar-Huber an.
Bisher schreibt Gropyus rote Zahlen. Das soll sich laut Firmenangaben 2027 ändern. Mahrer war von 2019 bis 2021 als Investor auch an dem Unternehmen beteiligt.
Rechtsstreit mit früherem Investor und Aufsichtsratschef
Mit dem früheren Investor und Aufsichtsratschef Florian Fritsch befindet sich Gropyus, ein Produzent von seriell gefertigten Holzmodulen für den Hausbau, unterdessen in einem Rechtsstreit. „Wir können bestätigen, dass die Gropyus AG im Jahr 2022 aufgrund von Hinweisen zu einem möglichen betrügerischen Verhalten eine interne Untersuchung zu falschen Kostenabrechnungen in der Vergangenheit durch Florian Fritsch zum Nachteil von Gropyus veranlasst hat“, zitierte der „Standard“ das Unternehmen zuletzt. Dem Bericht zufolge geht es um Urlaube, Beraterkosten und andere Ausgaben.
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