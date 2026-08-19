Gastronomen am Limit: „Kosten laufen uns davon“

Forderungen an die Politik: „Wir brauchen Entlastungen“

Die Branche fühlt sich im Stich gelassen und richtet klare Forderungen an die Politik. An erster Stelle steht die Forderung nach einer Senkung der Mehrwertsteuer – so wie es Nachbarländer wie Deutschland oder die Schweiz vormachen. Auch ein Abbau der Bürokratie sei dringend nötig, denn viele Unternehmer verbringen bis zu zehn Stunden pro Woche mit Verwaltungsaufgaben, die sie lieber für ihre Gäste nutzen würden. Und nicht zuletzt brauche es Investitionsanreize wie Prämien und Freibeträge, um die Betriebe wieder zum Investieren zu bewegen.