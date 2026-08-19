So viele US-Militärstützpunkte gibt es in Europa

Die US-Streitkräfte haben die Welt in sechs militärische Kommandobereiche aufgeteilt: Northern & Southern Command befinden sich auf dem nord- und südamerikanischen Kontinent, Africa Command und Central Command überblicken die US-Militäraktivitäten in Afrika und dem Nahen Osten, und im Pazifikraum, vor Chinas Haustür, ist das Indo-Pacific-Command zuständig. Das mit Abstand größte Militärkommando der US-Amerikaner ist aber das European Command (EUCOM) mit Hauptquartier im deutschen Stuttgart. Von hier aus lenkt die US-Militärmaschinerie ihre Aktivitäten auf 50 Stützpunkten in der „alten Welt“ – der „ersten Verteidigungslinie unseres Heimatlandes“, wie es der ehemalige EUCOM-Kommandant General Christopher Cavoli im vergangenen Jahr formulierte. Wir zeigen Ihnen, wo sie sich befinden.