Kein weißer Rauch! GAK bestätigt einen Kandidaten

Weißer Rauch steigt beim GAK aktuell noch nicht auf, der Klub sucht nach der Entlassung von Trainer Ferdinand Feldhofer weiterhin eifrig nach einem Nachfolger. Ein Kandidat wurde offiziell bestätigt. Die deftige 0:8-Pleite wurde und wird aufgearbeitet – alle Akteure versprachen, am Freitag in Ried ein anderes Gesicht zu zeigen.