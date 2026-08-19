Kein weißer Rauch! GAK bestätigt einen Kandidaten

Weißer Rauch steigt beim GAK aktuell noch nicht auf, der Klub sucht nach der Entlassung von Trainer Ferdinand Feldhofer weiterhin eifrig nach einem Nachfolger. Ein Kandidat wurde offiziell bestätigt. Die deftige 0:8-Pleite wurde und wird aufgearbeitet – alle Akteure versprachen, am Freitag in Ried ein anderes Gesicht zu zeigen.
Turbulente Tage erlebte der GAK bekanntlich nach dem 0:8 bei Rapid am Sonntag. Das die Freistellung von Trainer Ferdinand Feldhofer am Montag zur Folge hatte. „Eine sehr fordernde Zeit. Aber nach diesem einschneidenden Ergebnis waren wir zum sofortigen Handeln gezwungen. Die Aufarbeitung ist in vollem Gange“, erklärte Präsident Rene Ziesler.
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