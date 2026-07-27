Darum verliert Liga international den Anschluss

Silberberger: „Haben uns nach unten nivelliert“

WAC-Coach Thomas Silberberger gestand: „Wir haben uns schon Schritt für Schritt ein bisschen nach unten nivelliert. Wir haben die letzten zehn Jahre aufs hohe Anlaufen investiert und weniger auf fußballerische Lösungen. Je höher das Level ist, desto größer ist die Qualität der Spieler, die dieses Pressing umspielen. Das haben wir leidvoll erfahren müssen.“ WSG-Tiroler-Betreuer Philipp Semlic betonte, man dürfe „in der Ausbildung nicht nur auf Pressing und gegen den Ball denken. Wir müssen auch das ganzheitliche Spiel sehen.“ Dabei sei jedoch Geduld gefragt, erklärte Rieds Mario Despotovic. „Es gibt kein Geheimrezept, dass man das auf die Schnelle hinbekommt. Man muss das strategisch planen.“