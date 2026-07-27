Was tun, wenn es in den Bergen blitzt und donnert?

In den Bergen kann sich ein Gewitter schnell zusammenbrauen. Umso wichtiger ist es, dass Wanderer sofort reagieren und bereits bei den ersten Anzeichen so schnell wie möglich absteigen oder die nächstgelegene Schutzhütte aufsuchen. Zudem empfiehlt es sich, bereits im Vorfeld einer Bergtour nicht nur den Wetterbericht zu checken, sondern sich auch über die Lage von Schutzhütten sowie über alternative, kürzere Abstiegsrouten schlau zu machen. Aufziehendes Schlechtwetter ist nicht immer vorherzusehen, aber es gibt einige Anzeichen dafür: Feuchte, dunstige Morgenluft und Wolkentürme zeugen beispielsweise von einer labil geschichteten Luftmasse.