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14 Klauseln gekippt

Ryanair schuldig! Dafür bekommen Sie Geld zurück

Österreich
27.07.2026 15:19
Ryanair verlangt von seinen Kunden zu Unrecht Gebühren.
Ryanair verlangt von seinen Kunden zu Unrecht Gebühren.(Bild: pavel1964 - stock.adobe.com)

Mit billigen Preisen lockt Ryanair Kunden in ihre Flieger, um sie wenig später doch abzuzocken. Denn die ursprünglich günstigen Angebote entpuppen sich oft als Kostenfalle. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat in einem Verfahren des VKI (Verein für Konsumenteninformation) entschieden, dass 14 von 15 Zusatzgebühren von Ryanair unzulässig sind. Krone+ zeigt, wie und wofür Sie nun Geld zurück bekommen.

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Um 16,99 Euro nach Rom, für 19,99 nach Neapel und noch günstiger (14,99) geht es nach Thessaloniki. Mit Ryanair lässt sich sehr günstig verreisen. Vorausgesetzt, die Ansprüche halten sich niedrig. Denn die irische Fluglinie verrechnet für jede einzelne Zusatzleistung einen Betrag dazu. Wunschdatum, Wunschplatz, Kleinkindergebühr oder verspätete Check-in-Gebühr waren in den vergangenen Jahren Teil des Businessplans. Damit ist jetzt Schluss. Denn der OGH hat in einem Verfahren des VKI entschieden, dass 14 von 15 Zusatzgebühren von Ryanair unzulässig sind. Folgende Zusatzgebühren sind davon betroffen und müssen künftig nicht mehr bezahlt werden:

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