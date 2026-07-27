Ryanair schuldig! Dafür bekommen Sie Geld zurück

Mit billigen Preisen lockt Ryanair Kunden in ihre Flieger, um sie wenig später doch abzuzocken. Denn die ursprünglich günstigen Angebote entpuppen sich oft als Kostenfalle. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat in einem Verfahren des VKI (Verein für Konsumenteninformation) entschieden, dass 14 von 15 Zusatzgebühren von Ryanair unzulässig sind. Krone+ zeigt, wie und wofür Sie nun Geld zurück bekommen.
Um 16,99 Euro nach Rom, für 19,99 nach Neapel und noch günstiger (14,99) geht es nach Thessaloniki. Mit Ryanair lässt sich sehr günstig verreisen. Vorausgesetzt, die Ansprüche halten sich niedrig. Denn die irische Fluglinie verrechnet für jede einzelne Zusatzleistung einen Betrag dazu. Wunschdatum, Wunschplatz, Kleinkindergebühr oder verspätete Check-in-Gebühr waren in den vergangenen Jahren Teil des Businessplans. Damit ist jetzt Schluss. Denn der OGH hat in einem Verfahren des VKI entschieden, dass 14 von 15 Zusatzgebühren von Ryanair unzulässig sind. Folgende Zusatzgebühren sind davon betroffen und müssen künftig nicht mehr bezahlt werden:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.