Ryanair schuldig! Dafür bekommen Sie Geld zurück

Um 16,99 Euro nach Rom, für 19,99 nach Neapel und noch günstiger (14,99) geht es nach Thessaloniki. Mit Ryanair lässt sich sehr günstig verreisen. Vorausgesetzt, die Ansprüche halten sich niedrig. Denn die irische Fluglinie verrechnet für jede einzelne Zusatzleistung einen Betrag dazu. Wunschdatum, Wunschplatz, Kleinkindergebühr oder verspätete Check-in-Gebühr waren in den vergangenen Jahren Teil des Businessplans. Damit ist jetzt Schluss. Denn der OGH hat in einem Verfahren des VKI entschieden, dass 14 von 15 Zusatzgebühren von Ryanair unzulässig sind. Folgende Zusatzgebühren sind davon betroffen und müssen künftig nicht mehr bezahlt werden: