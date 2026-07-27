Siebenjährige von Pkw erfasst und schwer verletzt

Im Bezirk Liezen (Steiermark) wurde am Montag ein sieben Jahre altes Mädchen beim Überqueren einer Landstraße mit ihrem Fahrrad von einem Pkw erfasst. Die Lenkerin konnte trotz einer Vollbremsung nicht ausweichen. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen in die Kinderklinik nach Linz geflogen.
Am Montagvormittag kam es zu einem schweren Unfall in Lassing (Bezirk Liezen). Kurz nach 11 Uhr waren zwei Mädchen im Alter von sieben und 14 Jahren aus dem Bezirk Liezen mit ihren Fahrrädern unterwegs. Dabei wollten sie die Lassingerstraße (L740) in Altlassing überqueren. Als die ältere der beiden Schwestern die Landstraße bereits überquert hatte, folgte die Siebenjährige.
Dabei kam es jedoch zu einem tragischen Unglück. Eine 69-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Liezen war zu diesem Zeitpunkt mit einer Geschwindigkeit von etwa 70 km/h auf der Straße in Richtung Trojach unterwegs. Trotz einer sofortigen Notbremsung konnte die Frau eine Kollision mit dem Kind nicht mehr verhindern.
Mädchen wurde in den Tiefschlaf versetzt
Die Siebenjährige wurde bei dem Aufprall vom Fahrrad geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Das Kind war zwar noch ansprechbar, musste aufgrund der schweren Verletzungen jedoch von einem Notarzt in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Anschließend wurde das Mädchen in Begleitung eines Notarzt-Teams vom Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Linz geflogen. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
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