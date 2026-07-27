Siebenjährige von Pkw erfasst und schwer verletzt

Mädchen wurde in den Tiefschlaf versetzt

Die Siebenjährige wurde bei dem Aufprall vom Fahrrad geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Das Kind war zwar noch ansprechbar, musste aufgrund der schweren Verletzungen jedoch von einem Notarzt in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Anschließend wurde das Mädchen in Begleitung eines Notarzt-Teams vom Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Linz geflogen. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.