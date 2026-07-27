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Die Diagnose ist da! So geht es Austrias Dragovic

Fußball National
27.07.2026 14:11
Aleksandar Dragovic
Aleksandar Dragovic(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Austria-Abwehrchef Aleksandar Dragovic hat sich am Sonntag beim Auswärtssieg in der ersten Cup-Runde gegen den Wiener Sport-Club eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Das gaben die Violetten am Montag bekannt.

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Ein möglicher Einsatz am Donnerstag im Zweitrunden-Rückspiel der Conference-League-Qualifikation daheim gegen FK Liepaja sei fraglich und vom Verlauf der kommenden Tage abhängig, hieß es in einer Aussendung der Favoritner.

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Dragovic ging nach einem Luftduell mit Abazovic in der 20. Minute k.o. zu Boden, blieb minutenlang benommen am Boden liegen und musste selbst bei seiner Auswechslung noch von den Sanitätern gestützt werden. In den Katakomben musste der 35-jährige Ex-Teamkicker schließlich wegen eines blutenden Cuts am Hinterkopf genäht werden.

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