Die Diagnose ist da! So geht es Austrias Dragovic

Dragovic ging nach einem Luftduell mit Abazovic in der 20. Minute k.o. zu Boden, blieb minutenlang benommen am Boden liegen und musste selbst bei seiner Auswechslung noch von den Sanitätern gestützt werden. In den Katakomben musste der 35-jährige Ex-Teamkicker schließlich wegen eines blutenden Cuts am Hinterkopf genäht werden.